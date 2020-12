Eén speler en twee stafleden van KV Mechelen testen positief op corona

KV Mechelen werd in oktober al eens hard getroffen door het coronavirus. Toen telde het 13 besmettingen binnen de club, onder wie 10 spelers uit de A-kern.

Vorige week kreeg sterkhouder Joachim Van Damme slecht nieuws, net als drie stafleden. En KV Mechelen heeft het niet kunnen indijken, want bij een nieuwe reeks testen hebben één speler en twee stafleden positief getest.

"De test van de speler in kwestie moet nog bevestigd worden, want hij testte zwak positief en heeft mogelijk al antistoffen in zijn bloed", klinkt het bij de club. "Of dat het geval is zal morgen of woensdag duidelijk worden."



Morgen staat een nieuwe testronde op het programma. Donderdag sluit Mechelen de 18e speeldag af tegen leider Club Brugge.