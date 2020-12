Declercq weer verkozen tot beste helper: "Ik word toch nooit een echte afmaker"

Voor de derde keer op een rij is Tim Declercq verkozen tot Kristallen Zweetdruppel van het jaar. Die prijs bekroont de beste helper van het peloton. Declercq (31) haalt nooit zijn neus op voor het vuile werk in dienst van zijn kopmannen bij Deceuninck-Quick Step.

"Ieder jaar ben ik heel blij met deze erkenning. Het gebeurt natuurlijk ook niet vaak dat ik iets win", knipoogt Tim Declercq. Met zijn derde verkiezing op rij evenaart hij het record van Deceuninck-Quick Step-teammaat Iljo Keisse. Met Dries Devenyns, die zich in het zweet werkte in dienst van kopman Julian Alaphilippe, had Declercq een te duchten concurrent, maar toch won hij het referendum met ruime voorsprong. "Maar ook Dries had deze prijs verdiend", klinkt het.

Mijn carrière is zeker niet mislukt als ik nooit eens zou winnen. Tim Declercq

De immer goedlachse Declercq wordt opnieuw beloond als dé superknecht bij de ploeg-Lefevere. Zal hij tot aan het einde van zijn carrière in dienst van anderen rijden of droomt hij nog van een zege? "Ik ben en blijf een helper en ben niet explosief genoeg om het af te maken", zegt hij.

"Maar als ik enkele keren per jaar diep in de finale raak, kan ik dat echte koersgevoel vasthouden. Zoals in Brugge-De Panne: een loodzware koers met waaiers en hondenweer waarin ik uiteindelijk de finale mee kleur kon geven. Dat was een van mijn straffere prestaties dit jaar."

"Een echte afmaker zal ik nooit worden. Dat heeft te maken met de mindset en valt moeilijk te trainen. Yves Lampaert heeft dat instinct bijvoorbeeld wel. Het zou mooi zijn als ik ooit eens zou kunnen winnen, maar mijn carrière is zeker niet mislukt als dat niet zou lukken."

Declercq: "Evenepoel maakt heel sterke indruk"

Deceuninck-Quick Step stoomt zich zoals bijna het volledige peloton in Zuid-Europa klaar voor het nieuwe seizoen. "Je merkt wel dat het een vreemd coronaseizoen is geweest", zegt Declercq. "Enerzijds voel je goed dat bijna iedereen met een iets bredere basis op de eerste ploegstage verscheen. Anderzijds wordt de conditie bij iedereen heel snel beter, net omdat de rustperiode veel korter is geweest." "Ja, er wordt al behoorlijk snel gereden op training. Zonder stappen over te slaan hoor. De ploegleiding waakt daar goed over."

Ik ben verbaasd om te zien hoe goed Evenepoel al is, maar laat ons toch maar niet vergeten hoe zwaar zijn val was.