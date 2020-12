De beste renner van Slovenië? Dat is een duobaan voor Roglic en Pogacar

Slovenië heeft zich in geen tijd tot een spraakmakende wielernatie opgeworpen. Primoz Roglic (31) en Tadej Pogacar (22) waren in dit coronaseizoen dan ook de protagonisten in de Ronde van Frankrijk.



De eindzege leek in de schoot van Roglic te liggen, maar op de voorlaatste dag ging de kroonprins nog voorbij de voormalige schansspringer.

Roglic herstelde evenwel bijzonder knap van die mokerslag en reed nog een uitstekend najaar met winst in Luik-Bastenaken-Luik en de eindoverwinning in de Ronde van Spanje.

De stemgerechtigden voor de trofee van "Wielrenner van het Jaar" stonden voor een hartverscheurende keuze en riepen beide toppers dan maar uit tot laureaat.