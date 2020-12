Dante Vanzeir over zus Luna: "Ze is technisch veel beter dan ik"

Dante (22) en Luna Vanzeir (17) zijn broer en zus en ze spelen allebei voetbal op een hoog niveau. Dante is topschutter bij Union in 1B, en Luna speelt bij OHL, derde in de Super League, na Anderlecht en Standard. Sporza zocht het duo op.

"Wij komen heel goed overeen", zeggen Dante en Luna bijna in koor. "Zowel in onze familie als op voetbalvlak zijn we er steeds voor mekaar. Als we samen thuis zijn, amuseren we ons en zijn we blij om elkaar terug te zien."

Luna geeft graag een beschrijving van Dante als voetballer. "Hij is enorm explosief, heel snel, met een uitstekende afwerking, heel doelgericht. Als je steekballetjes kan geven, dan is het vaak prijs." En wat vindt Dante van Luna ? "Luna is voetbaltechnisch gewoon beter dan ik. We zouden mekaar perfect aanvullen: zij zorgt voor de passes, ik voor de goals. Maar met de bal aan de voet kan ze echt mooie dingen doen."

Dante Vanzeir is een jeugdproduct van RC Genk.

Ik kan hem passeren, ja, maar hij haalt mij snel weer in. Luna Vanzeir over haar broer

Luna Vanzeir: "Meedraaien bij Red Flames is meisjesdroom"

Voetbal is bij de Vanzeirs met de paplepel ingegeven. "Mijn papa speelde ook in nationale en mama kwam altijd kijken", zegt Luna. "Toen ik vijf jaar was, vroegen ze mij wat ik wilde doen en omdat ik mijn grote broer altijd zag voetballen, wist ik het wel."

Dante speelt momenteel de pannen van het dak bij Union, de trotse leider in 1B. Hij is topschutter met 12 goals. Wenkt de kampioenstitel ? "Daarvoor is het nog veel te vroeg", zegt Dante. "1B is een rare competitie en er kan nog veel gebeuren, maar we steken niet onder stoelen of banken dat we de ambitie hebben om te promoveren."

Dante Vanzeir is een jeugdproduct van RC Genk, maar daar was doorbreken moeilijk. "Ik heb bewust een ander pad gekozen om mezelf te ontwikkelen. Ik zocht meer speelminuten, dus moest ik wel uitkijken naar andere clubs, maar ik sluit een terugkeer naar Genk zeker niet uit."

Luna komt nog maar net kijken en hoopt bij OHL vooral op zoveel mogelijk speelminuten en hier en daar een goaltje mee te pikken. Onlangs tegen Charleroi maakte ze zelfs een hattrick. "In de verre toekomst hoop ik natuurlijk ook op een mooie carrière en dat mag van mij in het buitenland zijn. Meedraaien bij de Red Flames is natuurlijk ook een droom als jong voetballend meisje."

Dante Vanzeir doet het nu goed bij Union.

"De Bruyne en Agüero zijn onze idolen"

"Als ik echt een idool moet kiezen, dan kom ik zeker bij Kevin De Bruyne uit", zegt Luna. "De manier waarop hij zijn passes verstuurt is ongelooflijk. Dat inzicht, die steekballetjes, die dieptepasses, iedereen droomt er toch van om zo te kunnen voetballen?" Misschien wordt Luna Vanzeir later wel de Kevin De Bruyne van de Red Flames? Luna moet lachen als haar de vraag wordt gesteld. "Pfft, dat is een onwaarschijnlijk hoog niveau, maar ik zou het wel willen, ja."



Ook Dante gaat voor iemand van Manchester City, maar hij kiest natuurlijk voor een spits, voor Sergio Agüero. "Niet helemaal hetzelfde type als ik, maar toch, relatief klein en vinnig, en dan moet je serieus kunnen opboksen tegen die stoere verdedigers. Als ik nog maar zijn statistieken bekijk, pure waanzin is dat", zucht hij.

Dante is ook mijn idool, hoor! Ik kijk enorm op naar mijn broer. Luna Vanzeir over haar broer