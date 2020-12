Club Brugge uitgeloot tegen Dinamo Kiev: "Niet sexy, wel zware brok"

"Bovendien zullen ze verwittigd zijn, want we hebben ze vorig jaar uitgeschakeld in de kwalificaties voor de Champions League. Dat was geen eenvoudige opdracht: 1-0 thuis en 3-3 in Kiev. En dit jaar heeft Kiev al AA Gent en AZ uitgeschakeld. Het is dus niet sexy, maar wel een zware brok."

Coach Philippe Clement had liever een andere ploeg uit de loting zien komen. "Het is niet de meest sexy loting: niet qua verplaatsing en ook niet qua tegenstander", zegt hij.

We hebben mooie dingen laten zien in de Champions League en dat zijn goede voortekenen voor het vervolg in de Europa League.

"Als we de ingrediënten van de Champions League meenemen, kunnen we slagen in ons opzet. We staan op kop in de Belgische competitie en hebben veel vertrouwen."

Ook Clinton Mata herinnert zich de confrontatie van vorig jaar nog goed. "Het wordt niet gemakkelijk", zegt de verdediger. "Maar we geloven erin. We hebben mooie dingen laten zien in de Champions League en dat zijn goede voortekenen voor het vervolg in de Europa League."

Noa Lang: "CL-ervaring doortrekken naar Europa League"

Ook Noa Lang, een van de uitblinkers de laatste weken bij Club, verwacht "een lastige wedstrijd". "Zij staan op kop in Oekraïne, maar wij staan ook eerste in België."

"De Champions League is heel leerzaam geweest en nu moeten we die ervaring doortrekken naar de Europa League. We moeten erin geloven dat we ver kunnen komen. Als we Dinamo Kiev kunnen uitschakelen, heb ik er vertrouwen in dat we ver kunnen komen."

"We gaan vol voor de kwalificatie", vult Mats Rits aan. "We nemen de ervaring van de Champions League mee in onze rugzak en willen bevestigen in de Europa League. We hebben veel vertrouwen in onze kwaliteiten."