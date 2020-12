Beter leren darten? Dat doe je met 3 gouden tips van kampioen Dancing Dimi

Experimenteer met je pijlen

" Shafts (de kunststof verbinding tussen de barrel en de flights) zijn er ook in verschillende lengtematen. Mijn shafts zijn vrij kort. Daardoor gaan mijn pijlen doorgaans mooi recht in het bord."

Dimitri Van den Bergh: "Elk onderdeel heeft verschillende varianten. Neem bijvoorbeeld de punt. Bij sommigen is dat egaal zwart, maar bij mij niet. Ik heb er nog een paar gripringen op. Handig voor wanneer ik de pijl in mijn handen draai."

Zoek naar een vaste manier van werpen

"De grip van je barrel is daarbij cruciaal. Ik heb een hele rechte barrel met een paar gripringen. Dat maakt het vrij gemakkelijk om te leren. In het begin ga je allerlei grepen uitzoeken. Vooraan, achteraan, 3 vingers, 4 vingers, ... het is allemaal mogelijk."

Houd je lichaam stil

2 meter en 37 centimeter, dat is de afstand van de werplijn tot het bord. Een goede houding en een goede positie doen je die afstand veel vlotter overbruggen.

"Ben je rechtshandig, dan is rechts het steunbeen waarmee je tegen de werplat gaat staan. Het andere been zal je lichaam in balans houden. Bij het gooien is het heel belangrijk dat je heel stil blijft staan. Op het moment dat je werpt, mag alleen maar je arm bewegen."