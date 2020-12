Antwerp na loting Europa League: "Rangers is favoriet, maar die wint niet altijd"

"Het is een mooie loting", reageerde aanvoerder Faris Haroun. "Rangers is een ploeg met geschiedenis, maar we maken een kans en dat is goed."

"Het wordt niet gemakkelijk, maar we hebben een kans om door te gaan. We moeten respect hebben voor hen, want ze hebben een grote voorsprong in de Schotse competitie. Het is een grote ploeg."

De échte topaffiche is niet uit de trommel gekomen. "Maar onze kansen zijn nu groter dan wanneer we tegen een echte topploeg moeten spelen."

"Er zijn nu geen gemakkelijke wedstrijden, maar met een goed plan kunnen we iets rapen. We zijn zeker niet de favoriet, maar de poort blijft open om door te gaan."

Dat gevoel leek ook T1 Ivan Leko te delen. "Ik geloof dat we kunnen meespelen als we ons beste niveau halen. Zij zijn favoriet, maar in het voetbal wint de favoriet niet altijd."