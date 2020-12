Adnan Januzaj keert terug naar Old Trafford: "Mijn thuis, maar mijn hart ligt bij Sociedad"

Adnan Januzaj (25) verhuisde als tiener van Anderlecht naar Manchester United. Daar zette hij zijn eerste stapjes op het hoogste niveau, maar Januzaj brak er nooit volledig door.

De Rode Duivel voetbalt nu al enkele seizoenen bij Real Sociedad, de revelatie en leider in La Liga. In Europa mag hij met zijn Baskische kompanen in februari terugkeren naar Old Trafford, waar het voor Januzaj allemaal begon.

"Ik ben blij om weer naar huis te gaan", vertelt Januzaj, "maar mijn hart ligt nu hier. Ik ben gelukkig bij deze club. Ik speel met liefde voor Sociedad en ik wil gewoon winnen."

"Elke ploeg zal het lastig hebben tegen ons. We hebben de bal graag en moeten gewoon naar onszelf kijken. We hebben al grote matchen gespeeld en gewonnen. We kunnen dat tegen elke ploeg, zeker met dit niveau."