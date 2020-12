"Opvallend hoe Vrancken zeer geïnteresseerd was om naar STVV te verhuizen"

Peter Vandenbempt heeft ook op speeldag 16 erg aandachtig naar het Belgische voetbal gekeken. Club Brugge is opnieuw leider na winst in de topper tegen Antwerp, maar de Sporza-voetbaljournalist heeft ook oog voor de strijd onderin het het klassement.

"Concurrentie zal denken: tweede straks in mei zal ook al goed zijn"

De winst tegen Antwerp was een statement van Club Brugge in wat de voorbije jaren toch een prestigeduel is geworden op het veld, in de tribunes en ook een beetje in de bestuurskamer. De omstandigheden zaten mee voor Club met een vroege goal en een vroege rode kaart voor Antwerp, maar Club heeft die omstandigheden zelf ook geforceerd. Club was ook met 11 al de betere ploeg. Antwerp werd afgetroefd in scherpte, in drive, in lef, ... Club speelde snel voetbal met veel druk en métier. Het was collectief en individueel een topprestatie. Bijvoorbeeld Noa Lang wordt almaar bepalender met zijn acties. Hij brengt iets speciaals en straalt het lef uit van een kampioen. De Ketelaere blijft op niveau als ontdekking, als gelegenheidsspits. En bij afwezigheid van Vormer mocht Rits nog eens op zijn geliefkoosde positie spelen. Hij deed dat heel erg goed. Club houdt ook weer de nul. Dat was dit seizoen toch iets moeilijker dan vorig seizoen. Maar nu lukt het al 4 matchen op een rij in de competitie. Het was een overtuigende zege op het veld van een grote uitdager. En het is opnieuw leider. Het was zo'n namiddag waarop de concurrentie zucht en denkt: tweede straks in mei zal ook al goed zijn.

Het is te hopen dat Jean Butez tegen Zulte Waregem niet flatert of er is plots een keepersprobleem op de Bosuil

"Voetbal van Antwerp past bij topclub, maar daar horen ook resultaten bij"

Een crisisje bij Antwerp? Dat zou in elk geval eigenlijk niet mogen als je kijkt naar de weg die het heeft afgelegd dit seizoen: de beker gewonnen en een heel mooi Europees parcours bij zijn rentree. Het heeft toch ook de status van topclub herwonnen en op het veld is er nu ook een nieuwe identiteit met gewaagd voetbal. Het voetbal past bij de status van een topclub, maar daar horen ook resultaten bij. Antwerp heeft nu al 5 keer verloren in de competitie en dat is te veel. De afgelopen weken werd Antwerp een paar keer niet beloond voor het overwicht en het goede spel, zoals tegen Standard en Oostende en deels ook op Anderlecht. Maar nu zit Antwerp al aan twee zwakke wedstrijden en twee logische nederlagen op een rij tegen Genk en Club Brugge. En de conclusie is ook: Antwerp heeft in toppers geen enkele keer gewonnen: 1 op 15. Het viel me op dat Luciano D'Onofrio, de sportieve directeur, in zijn weekendinterviews tussen de lijnen best wat kritiek had op zijn trainer en op het risicovolle spel. En hij relativeerde het succes ook een beetje door te zeggen dat de kern nu veel beter is dan die van de vorige trainer. Leko viel ook een beetje uit zijn rol door die openlijke kritiek op doelman Beiranvand. Hij noemde het een risico om hem te zetten en finaal ook een verkeerde keuze. Ik geef hem gelijk, maar dat is toch iets anders. Het is ongezien dat een trainer dat zo scherp stelt. Het is te hopen dat Jean Butez tegen Zulte Waregem niet flatert of er is plots een keepersprobleem op de Bosuil. Leko is de trainer die in het kampioenenjaar bij Club Brugge 5 doelmannen opstelde. Dat kan in Antwerpen toch niet de bedoeling zijn.

"Na match tegen KVO weten we of Anderlecht definitief vertrokken is"

Anderlecht won vrijdag toch tegen de ploeg van het moment. Genk zat in een geweldige flow met 7 overwinningen op een rij, een clubrecord. Het werd, ook na het geweldige voetbal tegen Antwerp, al naar voren geschoven als de uitdager van Club Brugge. En het spitsentrio zat in blakende vorm. Anderlecht was veruit de betere ploeg en won verdiend op een manier zoals de fans het graag zien. Dan mag er al eens gejuicht worden na afloop. Ik vond Anderlecht op Zulte al goed en nu was het nog een stuk beter. Er zat veel energie in en een agressieve pressing met Cullen als aanjager. Sambi Lokonga was heel goed. Hij lijkt de verwachtingen te beginnen inlossen. Er waren acties vanop de flanken, balletjes binnendoor, de voorspelbaarheid was uit het aanvalsspel verdwenen. Anderlecht had snelheid en veel kansen. En het heeft de 3 sterke aanvallers van Genk geneutraliseerd. Dit was de beste en meest complete match van Anderlecht dit seizoen. Het was anders dan tegen Antwerp. Toen pakte het ook een zege, maar dat was vanuit de reactie. Zonde van de zware blessure voor Yari verschaeren. Het was duidelijk dat ook hij begon te groeien in die paar matchen op zijn favoriete positie. Maar goed, een zwaluw maakt de lente niet. Morgen spelen ze tegen KV Oostende, een van de frisse geluiden in onze competitie. Daarna zullen we weten of Anderlecht definitief vertrokken is.

"Onbegrijpelijk dat KV Mechelen in degradatiestrijd betrokken is"