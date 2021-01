"Nieuwe transfergolf bij Ineos doet me denken aan Real en Barcelona"

"Grote verrassing bij nieuwkomers is Daniel Felipe Martinez"

Zitten er voor Hatch verrassingen tussen? "De grote verrassing voor mij was Martinez, ik denk echt dat niemand dat zag aankomen. Die onderhandelingen hebben ze goed stil weten te houden. Van, bijvoorbeeld, Adam Yates wisten we al lang dat er een transfer in de pijplijn zat."

"Het was alsof de transfermarkt in het voetbal open was en Barcelona en Real Madrid hun slag sloegen. Het was echt straf dat dat allemaal op één dag gebeurde."

VIDEO: Martinez wint de 13e etappe in de Tour (2020)

"Budget Ineos is 5 keer groter dan dat van kleinste WT-teams"

"Toen de ploegbaas besliste om Thomas en Froome niet op te nemen in de Tour-selectie, heeft hij de kalmte kunnen bewaren door hun vizier te richten op de Giro en de Vuelta. De teruggekeerde Rod Ellingworth zal vanaf nu ook weer een belangrijke rol spelen in het hele beslissingsproces."

"We zagen in de Tour van vorig jaar bijvoorbeeld dat ze oud-winnaars Froome en Thomas thuis lieten. Brailsford is natuurlijk niet zelf met dat voorstel afgekomen. Dat hebben de coaches en ploegleiders gedaan. Maar de finale beslissing ligt bij Brailsford."

Een belangrijke vraag is hoe je dat sterrenteam gaat managen. "Dat is vooral de taak van ploegbaas Dave Brailsford. Je moet moeilijke beslissingen nemen en iedereen tevreden houden. Niemand kan dat beter dan Brailsford."

"Adam Yates wil nog altijd een grote ronde winnen"

Laten we de nieuwe aanwinsten van Ineos dan maar eens één voor één onder de loep nemen. Beginnen doen we met onze landgenoot Laurens De Plus (25).

Hatch: "Bij Jumbo-Visma liet De Plus zien dat hij bergop een van de beste knechten ter wereld is. Hij is nog jong, wie weet tot wat hij in staat is. Misschien kan hij in de toekomst nog iets heel groots bereiken, maar in zijn eerste jaar zal hij zich in de grote rondes vooral moeten wegcijferen."



"Daniel Felipe Martinez (24) zie ik hetzelfde pad bewandelen als De Plus. Hij is nog heel jong en heeft nog potentieel. Maar in eerste instantie zal hij zich vooral voor de kar moeten spannen van de kopmannen."

Wie al een pak ouder is, is Richie Porte (35). "Ze hebben hem vastgelegd nog voor hij 3e werd in de Tour. Hij zal volgens mij niet als kopman uitgespeeld worden, maar als knecht en hij zal vooral moeten werken voor Bernal, Thomas, Carapaz en Yates."

"Met Tom Pidcock (21) trekken ze een heel groot talent aan, dat weten jullie Belgen al zeker door het veldrijden. Ze gaan hem het cross-seizoen laten afwerken en in maart wordt hij prof. Pidcock is iemand zoals Wout van Aert, we weten niet goed wat voor renner hij zal zijn. Ik hoop dat hij dit jaar in de klassiekers een rol zal krijgen. Ze hebben niet echt een klassieke kern en nog nooit een kasseiklassieker gewonnen."



De komst van Adam Yates (28) was al wat langer bekend. "Hij wil nog steeds een grote ronde winnen en had die verandering van omgeving heel hard nodig. Dit is een goede zet, maar het gaat veel druk met zich meebrengen. Ik zou heel verbaasd zijn als ze hem aantrekken en hem niet uitspelen als kopman in één van de grote rondes, maar we weten natuurlijk niet welke."