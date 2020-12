Witsel, Meunier en Hazard krijgen een nieuwe coach bij Dortmund

Dortmund incasseerde gisteren een smadelijke 1-5-nederlaag tegen Stuttgart, "goed" voor een 1 op 9.

Dortmund staat nog maar 5e in de Duitse titelrace, op 5 punten van Bayern München en RB Leipzig. De kwalificatie voor de 1/8e finales in de Champions League is wel een feit, maar voor het bestuur ontoereikend.

De 63-jarige Lucien Favre kwam in de zomer van 2018 aan bij Dortmund en kon meteen uitpakken met een reeks van 15 matchen zonder nederlaag. Dortmund stond op een bepaald moment 9 punten los, maar kon de vorm niet aanhouden. Bayern München greep de titel op de laatste speeldag van het seizoen.

Ook in het door het coronavirus zwaar verstoorde seizoen 2019-2020 moest Dortmund vrede nemen met de status van runner-up. Bayern was opnieuw de beste in Duitsland.

Na de huidige 1 op 9 krijgt Lucien Favre de rekening gepresenteerd en moet hij opkrassen. Zijn 38-jarige assistent Edin Terzic neemt tot het einde van het seizoen over bij de club van Rode Duivels Axel Witsel, Thomas Meunier en Thorgan Hazard.