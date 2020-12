Sloveense skiër met startnummer 41 verrast wereldtop in eerste afdaling

De Oostenrijker Otmar Striedinger (29) leek lang de verrassende winnaar te worden, maar terwijl de commentatoren de race al aan het analyseren waren, skiede Martin Cater nog een scherpere chrono. De 27-jarige Sloveen met startnummer 41 daalde 22 honderdsten sneller af.

Cater is een vaste waarde in de Wereldbeker alpineskiën, maar verder dan een top 10-plaats was hij nog niet geraakt. Daar kwam vanmiddag verandering in. Als klap op de vuurpijl mag hij volgende week in Val Gardena (Ita) als leider van start gaan in de tweede afdaling van het seizoen.

De toppers vielen naast het podium in Val d'Isère. De Noor Kilde werd 4e, de Zwitser Feuz 6e.