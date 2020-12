Sanne Cant: "Voor eerst dit seizoen voelde ik mij zoals paar jaar geleden"

Cant beleefde enkele lastige maanden en reed op plaatsen rond die we niet van haar gewoon zijn. Maar gisteren zette ze zich tussen de Nederlandse top, vandaag eindigde ze er net achter: "Dat klopt. Maar dit is niet echt mijn parcours."

"Het gevoel is wat telt vandaag en ik voelde mij echt opnieuw zoals een paar jaar geleden. Ik voel echt vooruitgang. Ik had force in de benen en dat gevoel had ik voor het eerst dit seizoen. Dat is plezant."

Over de wereldbeker volgende week in Namen maakt ze zich geen illusies. "Ik denk dat we dat weekend best gewoon niet meetellen", lacht ze. "Namen is heel specifiek. Bergrop rijden vandaag was best oké, maar Namen is nog een heel ander verhaal."

"Ik ga zonder verwachtingen naar Namen, maar kijk vooral uit naar de kerstperiode."