Pro League buigt zich maandag over huidige formule met 18 clubs in 1A

Morgen wordt de Algemene Vergadering van de Pro League voor het laatst in 2020 bij elkaar geroepen. Er wordt gestemd over de verlenging (met 1 seizoen) van de competitieformule met 18 clubs in onze hoogste afdeling.

Het was de bedoeling om in het seizoen 2022-2023 terug te keren naar 16 teams in 1A, waardoor er volgend seizoen dus 3 dalers zouden zijn. Maar door de coronacrisis zou de financiële impact voor die 3 degradanten desastreus kunnen zijn en dus is er een voorstel gelanceerd om de formule met 18 teams nog een extra jaar te handhaven.

Zo kwamen we aan de huidige 18 clubs

Om uit de impasse na de competitiestop van vorig seizoen te geraken is beslist om 1B-finalisten OHL en Beerschot dit seizoen alle twee op te nemen in 1A. Plus: Waasland-Beveren stond op een degradatieplaats, maar zakte niet naar 1B. Twee seizoenen lang zou er zo in 1A met 18 clubs gespeeld worden. Daarna zou er teruggekeerd worden naar de vertrouwde formule van 16 teams in 1A, waardoor er volgend seizoen 3 degradanten zouden zijn. Deze regeling was onder voorbehoud van een uitgebreide studie naar het ideale format voor onze voetbalcompetitie. Enkele clubs van de K11 geven er nu de voorkeur aan om ook volgend jaar met het huidige systeem van 1 rechtstreekse degradant en een barragist te werken. Dat geeft meer stabiliteit, zeker na de financieel zware coronacrisis, en beperkt het risico op faillissementen. Tegelijkertijd krijgt het studiebureau de kans om zijn studie af te ronden. Het lijkt de K11 beter om die resultaten af te wachten alvorens de huidige formule achter te laten.

Nog heel wat punten op de agenda