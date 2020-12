Max Verstappen zet punt achter seizoen met demonstratie in Abu Dhabi

Podium ligt al vast bij de start

Ook de strijd om de ereplaatsen leverde niet meteen een boeiend kijkstuk op. Bottas hield ploegmaat Hamilton netjes achter zich. De 7-voudige wereldkampioen was er weer bij in Abu Dhabi nadat hij vorige week verstek had moeten laten gaan wegens een positieve coronatest.

Ook de safetycar bracht Verstappen niet van de wijs. Hij smeerde Mercedes een eerste nederlaag in Abu Dhabi aan sinds de hybridemotor zijn intrede maakte in 2014.

Geen donuts voor Max Verstappen

"Het was een heel plezierige dag", zei Max Verstappen. "De kwalificatie van zaterdag was al heel leuk en vandaag ook. Ik had een goede start en ik zag dat ze me niet konden volgen, dus ik kon ook wat rustiger aan doen."

"De auto was heel goed in balans, het was een heel prettige race. Ik kon ook de situatie van de banden goed in de gaten houden. Als je vooraan rijdt, kun je de snelheid bepalen. Dat maakt het leven een stukje makkelijker."

Terwijl de Mercedessen na de race donuts maakten op het rechte stuk, vierde Verstappen in de pitsstraat zijn 10e overwinning in de Formule 1. "Waarom ik geen donuts maakte? Ik heb al genoten van de race. Ik ga ook genieten van het podium en daarna ga ik thuis genieten."

