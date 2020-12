Matchwinnaar Fellaini plaatst zich voor Chinese bekerfinale (video)

Marouane Fellaini blijft een sterkhouder in China. Hij staat met zijn club volgende week in de bekerfinale. In de overbodige terugmatch maakte Fellaini het winnende doelpunt. Hij deed dat niet met het hoofd, maar wel door een bal laag over de grond door de benen van een verdediger in doel te schieten.

Shandong Luneng won ook de heenmatch tegen Wuhan Zall al overtuigend met 5-0 en ook toen vond Fellaini al de weg naar de goal.

In de finale is Jiangsu Suning de tegenstander. Shandong Luneng verloor vorig seizoen de finale van Shanghai Greenland Shenhua.