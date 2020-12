F1-renstal McLaren verwelkomt 200 miljoen euro van Amerikaanse investeerder

In de aanloop naar de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi kwam McLaren-CEO Zak Brown met het goeie financiële nieuws: "Deze investering komt op een cruciaal moment."

"MSP Sports Capital is in de eerste plaats een sportinvesteerder. Deze mensen kennen de markt, ze hebben veel ervaring en al veel successen geboekt in de sportwereld. Ze worden zowel partner als aandeelhouder."

"Deze nieuwe investering ondersteunt ons plan om McLaren terug te brengen in de strijd om overwinningen en wereldtitels in de Formule 1 en de IndyCar."

De Amerikanen nemen in 1e instantie 15 procent van de aandelen in handen. Het is de bedoeling dat dit aandelenpakket in de komende 2 jaar wordt uitgebreid tot maximaal 33 procent.

McLaren, opgericht begin jaren 60, is een van de oudste teams in de F1. Het pakte 12 wereldtitels bij de rijders en 8 bij de constructeurs, maar dat gebeurde voor het laatst respectievelijk in 2008 (met Lewis Hamilton) en 1998.

Stoffel Vandoorne reed in 2017 en 2018 voor McLaren, maar dat was - door een minderwaardige auto - geen succes. Dit seizoen malen Carlos Sainz Jr. en Lando Norris rondjes in de F1-McLaren, ze zijn respectievelijk 7e en 9e in het WK.