Argentijn Zelarayan bezorgt Columbus Crew MLS-titel

Seattle kon zelfs een 3e titel in 5 jaar veroveren, maar het botste op een uitstekende Zelarayan. De Argentijnse middenvelder opende de score na 25 minuten na een kleine fout van doelman Frei.

Enkele minuten later zette Zelarayan de Haïtiaanse international Derrick Etienne formidabel op weg naar de 2-0. En de Argentijn, die dit seizoen overkwam na 5 jaar bij Tigres in Mexico, zette de kroon op het werk met een goal in de winkelhaak in het slot.

Voor Columbus, een van de stichtende clubs van de MLS, is het de 2e titel na 2008. Er mochten 1.500 toeschouwers in het MAPFRE Stadium van Columbus binnen. (Goals en tweets onder de foto)