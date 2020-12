Anthony Joshua slaat Bulgaar Poelev knock-out en kijkt nu uit naar Tyson Fury

Joshua domineerde het grootste deel van de titelkamp in Londen en lag steeds voor. Vanaf de 3e ronde ging de Brit voluit in de aanval, Poelev ging 2 keer neer. Maar de Bulgaar lachte een keer en hield vol. Met zijn linkse jab, zijn grotere reikwijdte en herhaalde uppercuts was er evenwel geen houden aan Joshua. In de 9e ronde was het titelgevecht over en uit.

De kamp was aanvankelijk gepland voor oktober 2017 in Cardiff, maar door een blessure moest Poelev toen verstek laten gaan. Er stond een nieuwe poging gepland in juni van dit jaar, maar die kamp moest vanwege het coronavirus uitgesteld worden naar gisteren.

Niet in de grote O2 Arena, maar in de kleinere SSE/Wembley Arena. Een 1.000 fans waren toegelaten, onder wie de Amerikaan Floyd Mayweather, de ongeslagen bokslegende.

Joshua won een 24e keer op 25 profkampen, een 22e keer met knock-out. Alleen vorig jaar in juni zorgde de Amerikaan Andy Ruiz voor een verrassing van formaat in Madison Square Garden in New York. (lees voort onder foto)