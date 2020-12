"Als G5 stemmen moeten ronselen, bieden ze speler aan. Dat kan toch niet?"

Antwerp speelt weer mee aan de top en dat heeft het voor een groot stuk te danken aan voorzitter Paul Gheysens. Sinds de ambitieuze ondernemer stamnummer 1 overnam, schoot de club weer als een komeet naar boven, maar de gang van zaken in het Belgische voetbal zint hem niet.

"Bart Verhaeghe en ik zijn totaal anders"

Tussen Paul Gheysens en Club Brugge-collega Bart Verhaeghe zit een haar in de boter. "Wij zijn twee totaal andere mensen", legt hij uit. "Het contact verloopt erg moeilijk, maar het is wat het is."



"Spijtig vind ik het niet, dat maakt deel uit van de competitie. Hoe sneller zij een nieuw stadion hebben staan, hoe beter, vind ik wel. Hetzelfde geldt voor Brussel of pakweg Kortrijk."