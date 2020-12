VIDEO: Kompany feest mee met 2 woorden in kleedkamer: "Bedankt en sorry"

De vreugde mocht er dan ook zijn bij Anderlecht, dat de zegereeks van 21 op 21 van Genk afstopte en zelf na een 3 op 12 voor het eerst in meer dan een maand nog eens won. Anderlecht wipte naar de 4e plaats op 5 punten van Genk, dat straks wel nog Club en Beerschot voorbij kan zien gaan.

Anderlecht publiceerde vandaag een filmpje van meteen na de match in de kleedkamer. Spelers feliciteren elkaar, "Bravo, bravo, zo spelen we", riep Sambi Lokonga.

Waarop Kompany om stilte vroeg en aan een korte speech in het Engels begon: "Ik ga 2 dingen zeggen: bedankt en sorry. Bedankt voor de prestatie die jullie vandaag geleverd hebben. Niet in mijn naam of in naam van de coachingstaf, want wij zitten in jullie kamp, maar in naam van alle fans van de club die nu meer reden hebben om in jullie te geloven."

"En sorry, omdat ik jullie nu nog harder zal pushen." Waarna Kompany Jeanke de materiaalman naar voren riep. Die pakte uit met zijn traditionele "Zigge zagge hoi hoi hoi".