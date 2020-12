Vader Van der Poel is streng: "In het zand vond ik Mathieu nog slecht"

Mathieu van der Poel won gisteren de Scheldecross in Antwerpen. Nog niet met een ruime bonus. De wereldkampioen finishte enkele tellen voor Europees kampioen Eli Iserbyt.



"Hij had de cross onder controle", reageert vader en voormalig wereldkampioen Adrie van der Poel. "Op de harde ondergrond vond ik hem technisch al goed rijden, in het zand niet. Dat was ronduit slecht en dat zal hij zelf wel beamen. Op de andere stukken zag je dat Iserbyt à bloc zat in het wiel van Mathieu."