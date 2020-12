Maaseik verliest nagelbijter tegen Menen en ziet Roeselare uitlopen

Maaseik moest dit seizoen al eens het hoofd buigen in een vijfsetter tegen Roeselare en nu heeft Menen dat kunststukje herhaald. Na een zenuwslopende eerste set (32-34) leek Maaseik de rug te kunnen rechten, maar in het beslissende hoofdstuk ging het toch nog mis voor de nummer 2 in de stand.

Roeselare, dat zijn 10e overwinning op rij kon boeken tegen hekkensluiter Borgworm, ziet zijn voorsprong zo nog wat groeien in de stand. Het heeft nu een kloofje van 6 punten op Maaseik, dat wel nog een inhaalwedstrijd extra op het programma heeft staan.