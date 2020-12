Kompany: "Als er iemand mentaliteit heeft om terug te vechten, dan is het Verschaeren"

Maar Kompany weet nu al dat zijn speler sterker zal terugkeren. "Als er een jongen is met een topmentaliteit die terug gaat vechten, dan is het Yari. Hij zal niet in de put blijven zitten. We staan klaar om hem te helpen. En hij zal ons in de toekomst ook nog helpen. Maar ik weet nu niet of hij lang out is of hoe ernstig het is."

"Hij had echt veel pijn. Tijdens de rust hebben we ook gezegd: we moeten deze wedstrijd winnen voor Yari (Verschaeren, red.)."

Details over de blessure kon Kompany gisterenavond na de zege tegen Genk nog niet geven. "Ik wil resultaten van de testen afwachten. Het is niet goed om te speculeren, maar ik denk niet dat het goed nieuws", vertelde Kompany. "Hopelijk is het uiteindelijk niet zo erg als we nu denken."

Van den Brom: "Hadden twee keer een penalty kunnen krijgen"

Maar er was ook reden om te vieren bij Anderlecht. Het klopte leider Genk met 1-0. "Of dit een match is om op te bouwen? Ik wil voorzichtig blijven. Zeker omdat we over drie dagen al opnieuw spelen", vertelde Kompany nog.

En de discussie bij de penaltyfase? "Er zat vuur en emotie in de entree van Vlap, hij wou zoveel. Ik heb de groep uitgelegd dat wie op de lijst staat, moet trappen. Dat was Nmecha. Maar ik begrijp de passie en de jeugdigheid in dat moment."

Genk-trainer Van den Brom nam de nederlaag na 7 zeges sportief op. "We verliezen hier terecht. Anderlecht was beter. We kwamen op achterstand en dan heb ik geprobeerd iets te wijzigen door met Dessers een extra spits te brengen, maar in welk systeem we ook gespeeld hadden, ik denk niet dat we deze match nog konden doen kantelen. Er waren te veel spelers die hun niveau niet haalden."

Voor het optreden van de scheidsrechter was Van Den Brom minder lief. "Zet me niet weg als een calimero. Natuurlijk kijk ik een beetje met een gekleurde bril, maar ik wil de dingen wel benoemen zoals ze zijn. We hadden twee keer een penalty kunnen krijgen. Een keer nadat Onuachu werd vastgehouden en dan een keer na handspel."

"Het zou misschien niet helemaal verdiend geweest zijn op basis van onze prestatie, maar toch. Ik heb werk met mijn ploeg, maar de arbitrage ook. We hadden gehoopt dat dze fouten zouden verdwijnen door de VAR, maar dat is niet zo."