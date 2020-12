Shorttrackster Tineke den Dulk wordt Belgische: “Niet te vergelijken met Veldkamp”

De procedure rond Den Dulk (23) zou tegen het WK shorttrack, dat volgend jaar in maart plaatsvindt in Dordrecht, afgerond moeten zijn. Het EK in Polen van volgende maand komt nog net te vroeg.

Pieter Gysel, de bondscoach in het shorttrack, is erg tevreden met zijn nieuwste “aanwinst”. De vergelijking met Bart Veldkamp, die aan het einde van de vorige eeuw voor België uitkwam op het ijs en ons land een medaille bezorgde op de Winterspelen van Nagano in 1998, is volgens hem niet terecht.

“Veldkamp trainde niet bij ons. Hij had ons land nodig om mee te kunnen doen aan kampioenschappen. Bij Den Dulk ligt dat anders”, legt Gysel uit. “Zij wil echt Belgische worden. Sinds januari 2019 woont ze in Hasselt. Ze traint ook hier en neemt de Belgische mentaliteit over.”