Pro League en Kansspelcommissie gaan proactief samenwerken rond sportweddenschappen

De Kansspelcommissie en de Pro League slaan de handen in elkaar om excessen in de sector van sportweddenschappen tegen te gaan.

"De kaderovereenkomst verfijnt de samenwerking tussen professionele voetbalclubs en de vergunde kansspeloperatoren en wijst de clubs op hun verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving", klinkt het in een persbericht.

"Dit proactieve beleid kan een inspiratiebron zijn voor de andere profsporten in ons land."

De nadruk zal meer gelegd worden op verantwoord wedden en het aanbieden van sensibiliseringsworkshops aan jeugdteams.

Er komt ook een integriteitscomite met vertegenwoordigers uit de academische en sportieve wereld. Het is aan hen om te waken over het beleid van de clubs. Nagenoeg elke professionele voetbalclub in België heeft wel een goksite als (shirt)sponsor.

Kansspeloperator Bwin is zelfs officiële partner van de Pro League. Bwin steunt de actie: "De nadruk wordt gelegd op boodschappen rond verantwoord spelen zodat men de consument bewust blijft maken van de risico's die gebonden zijn aan sportweddenschappen."