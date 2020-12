Polsstoklegende Isinbajeva moet opstappen bij Russisch antidopingagentschap

De nieuwe code van het WADA, die geldt vanaf 1 januari 2021, bepaalt dat er geen leden van olympische comités of sportfederaties mogen zetelen in nationale antidopingagentschappen. Op die manier hoopt men belangenconflicten te kunnen vermijden.

Dopingschandaal sleept aan

De Raad van Toezicht is het orgaan dat in augustus adviseerde de voormalig topman van Rusada, Iouri Ganous, te ontslaan. Die werd in eigen land bedolven onder kritiek, omdat hij scherp was voor de manier waarop de Russische overheid sportieve fraude aanpakt.

Officieel werd Ganous ontslagen voor financieel gesjoemel, wat hij zelf ontkende. Het WADA reageerde toen ontstemd op het ontslag. De duidelijke standpunten van Ganous leverden hem internationaal immers wel veel krediet op.

Rusland is al jaren verwikkeld in een groot dopingschandaal. In november behandelde het Internationaal Sporttribunaal TAS het beroep van Rusada tegen de vier jaar schorsing in internationale competities die het land kreeg van het WADA.

De uitspraak van het TAS zou in principe nog voor het einde van het jaar volgen.