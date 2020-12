Philippe Clement: "Door wijzigingen in januari plots geen vakantie meer"

Op vraag van de amateurclubs werd deze week beslist om de volgende ronde in de Beker van België uit te stellen naar begin februari. In de plaats daarvan moeten de JPL-clubs in de competitie al aan de bak in het weekend van 9, 10 en 11 januari.

"Dat is een vreemde beslissing die ik niet begrijp", zei Philippe Clement vrijdag op een persconferentie. "Ik heb er ook over gesproken met Hein Vanhaezebrouck. Die had er ook zijn vragen bij."

"Alles is nu ineens geregeld voor de amateurploegen, maar clubs zoals wij die al veel gespeeld hebben, kunnen nu plots geen vakantie meer nemen. Vergeet niet dat we al bijna 6 maanden om de 2 à 3 dagen een wedstrijd gespeeld hebben. Dat is heel zwaar."

"Iedere trainer die ook Europees gespeeld heeft, heeft hier zijn vragen bij. Dit is echt bizar."