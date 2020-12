Oostende-speler Simon Buysse: "Wij zijn heel blij dat de BeNe Liga er komt"

"Nieuwe teams en nieuwe omgevingen maakt het aantrekkelijker"

"In België hebben we niet veel ploegen, zo aantrekkelijk is het na een paar jaar dus niet meer. Veel spelers hebben al bij meerdere ploegen gespeeld. Een paar nieuwe teams en nieuwe omgevingen maakt het leuker, ook voor de fans."

"Het zat er al even aan te komen, maar wij, de spelers, zijn heel blij dat de BeNe Liga er komt", vertelt BC Oostende-speler Simon Buysse aan Sporza. "We kijken er enorm naar uit om volgend seizoen aan te vatten in een nieuw format."

Oostende werd de voorbije 9 jaar kampioen van België. De tegenstand in de competitie mag dus best wat groter worden. De meeste spelers zijn dan ook blij met de BeNe Liga.

"Of ik opkijk tegen de verre verplaatsing naar Nederland? Nee, want Europese verplaatsingen zijn zelfs nog veel verder. Dat is dus absoluut geen probleem."

"We gaan nu 27 miljoen inwoners kunnen bereiken i.p.v. 11 miljoen"

"We zijn voorstander, want we denken dat het vooral veel positieve elementen heeft die doorwegen", zegt de manager van Oostende Marie De Clerck.

"Er zijn twee belangrijke dingen. Ten eerste is die innovatie goed, de clubs en supporters zullen nieuwe clubs leren kennen."

"Ten tweede breidt het terrein uit. In de plaats van 11 miljoen Belgen gaan we nu zo'n 27 miljoen inwoners kunnen bereiken. Hopelijk levert het heel veel nieuwe samenwerkingen op, zodat we volgend seizoen met een positief budget kunnen starten."

"In België is er een tv-deal met een aantal zenders, in Nederland is dat nog niet het geval. Hopelijk komt dat er, zodat we ook bij onze Noorderburen meer visibiliteit krijgen. Het is een doel om de tv-rechten op voetbalniveau te krijgen."

"Het niveau in Nederland is misschien minder, maar ze zijn dan weer sterk in marketing. Het doel moet zijn om van elkaar te leren."