Oekraïne vecht forfaitnederlaag in de Nations League aan bij het TAS

Oekraïne gaat nu dus in beroep tegen die beslissing en eist dat de reglementaire nederlaag wordt teruggedraaid. Ze benadrukken dat de Europese voetbalbond eerder toestemming had gegeven aan positief geteste spelers om in actie komen, omdat het om een 'oude' besmetting zou gaan die weer was aangetroffen. De Zwitserse autoriteiten hadden dat echter verboden.

Door een aantal bevestigde coronagevallen moest de nationale selectie van Oekraïne in november in quarantaine blijven van de gezondheidsautoriteiten in Luzern. De UEFA hield Oekraïne daarop verantwoordelijk voor het niet doorgaan van de wedstrijd en bepaalde de eindstand op 3-0 voor Zwitserland.

De Oekraïense bond wil dat de wedstrijd alsnog wordt gespeeld of dat als de wedstrijd niet meer wordt afgewerkt, de UEFA de uitkomst door loting beslist.

Het TAS laat weten dat het beroep in behandeling is genomen en dat een panel wordt samengesteld. Alle partijen krijgen nu de tijd om schriftelijke verklaringen in te dienen.

Het duel tussen Zwitserland en Oekraïne in Luzern was de laatste wedstrijd in groep 4 van de A-divisie in de Nations League. Door de nederlaag eindigde Oekraïne als laatste in de groep.