Lindsey De Grande bedankt Sven Vanthourenhout in strijd tegen leukemie: "Lichtje in mijn duisternis"

Degrande aan Vanthourenhout: "Ik kan niet genoeg zeggen hoe dankbaar ik je ben"

"Geld inzamelen is mooi, er voor elkaar zijn is heel mooi"

"Daarom vind ik de actie van De Warmste Week dit jaar zo mooi. Geld inzamelen is belangrijk voor het laten functioneren van goede doelen, maar dat het dit jaar draait om laten zien dat je er bent voor elkaar en steunt, vind ik heel mooi. Want dat vinden we soms te evident."

"Ik vind het veel belangrijker om er voor elkaar te zijn. Mensen zijn soms verbitterd of gefrustreerd als ze iets niet mogen of moeten sluiten door corona, maar ik denk niet dat we het zo mogen zien. We moeten onze krachten bundelen tegen dit virus. Samenhorigheid is zoveel mooier."

"Stel dat de Olympische Spelen opnieuw worden afgelast dan is dat misschien een definitieve streep door mijn olympische droom. Ik ben 31 jaar. Dat zou pijnlijk zijn, maar als dat het beste is voor de wereld, dan moet die beslissing gemaakt worden", zegt De Grande.

Nog voor de slogan van De Warmste Week dit jaar - "Jij bent het verschil!" - bekend was, schreef 800m- en 1.500m-loopster Lindsey De Grande een open brief. Die ging over de Olympische Spelen, nog voor die officieel uitgesteld waren.

"Sven was vaak een lichtje in mijn duisternis"

"Er gaat nog altijd geen dag voorbij zonder moeilijke momenten voor mij en dan is het fijn mensen te hebben waar je altijd op kan terugvallen. In woorden en daden. Dat is soms gewoon naar me luisteren, maar soms ook praktische dingen doen als ik te moe ben. Bijvoorbeeld boodschappen doen of me ergens naartoe voeren."

Ze verraste Sven Vanthourenhout met een vuurkorf. "Zonder mijn ouders en zus zou ik hier niet meer staan, maar daarnaast is ook Sven heel vaak een lichtje in mijn duisternis", zegt De Grande.

Iemand bedanken voor de geboden steun moet voor Lindsey De Grande niet in de publieke sfeer zoals op Facebook of Instagram. Laat staan in de media, maar om De Warmste Week te ondersteunen maakt ze een uitzondering.

"Daarom dat een vuurkorf voor Sven een passend cadeau is, want die brengt ook warmte en licht. En in tijden van corona kan je er ook mee buiten staan met enkele mensen. Want binnen mag niet", lacht De Grande.



De brief die De Grande schreef, was geen verrassing voor Sven Vanthourenhout. "Zo is ze helemaal. Ze is niet iemand met een een groot ego. Ze is altijd de eerste om in de bres te springen als er een probleem is."



"Ik ben de eerste om te hopen dat ze in 2021 naar Tokio zal kunnen afreizen, maar het belangrijkste is dat ze voldoening kan halen uit 2021 en kan blijven wie ze is. Als de Spelen daar kunnen bijkomen zou dat de kers op de taart zijn."