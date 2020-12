Het team van Jacques Borlée stapt over naar de Vlaamse Atletiekliga

De plooien werden meermaals gladgestreken, maar Borlée en co gaan nu volledig in zee met de Vlaamse liga.

Weyts: "Inspanningen bundelen op atleten die mikken op top 8 op wereldniveau"

"Ik ben blij dat we het eindelijk kunnen uitspreken, want ik denk dat het al wel lang gonsde van de geruchten", zegt Minister van Sport Ben Weyts. "Ik kijk al uit naar de kippenvelmomenten en de momenten van collectieve vreugde die de atleten uit "Team Borlée" ze ons zullen bezorgen."

"Wat betekent dit nu? De overstap naar Sport Vlaanderen kan misschien wat vreemd klinken. Ik denk dat dat vooral onze honger en ambitie beschrijft. Dat we elkaar daarin kunnen vinden. We hadden in de aanloop naar de Spelen van 2020 al een enorme medaillehonger vanuit Vlaanderen gemanifesteerd."

"De tijd dat we blij waren met een bronzen medaille kleiduifschieten ligt gelukkig achter ons. Onze ambitie is om 8 medailles te kunnen pakken op de Spelen in Tokio. Die Spelen zijn nu uitgesteld. Maar je weet wat ze zeggen in Nederland: "Honger is de beste saus." En nu hebben we nog veel meer honger en appetijt gekregen."

"Deze samenwerking moet daar ook aan beantwoorden. Ik denk dat we elkaar vinden op vlak van ambities en professionalisme. Daar kunnen we elkaars partners zijn."

"Met ons Vlaams topsportbeleid maken we heel duidelijke keuzes. We bundelen onze inspanningen en middelen op die atleten die de ambitie hebben voor de top 8 op wereldniveau. Dat is heel uitgesproken, dat zijn de keuzes die we maken. Geen poedersuikerbeleid waar we iedereen wel wat geven."