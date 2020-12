Havertz over coronabesmetting: "Voordien dacht ik dat het zo erg niet was"

Chelsea nam de 21-jarige Kai Havertz in de zomer voor 80 miljoen euro over van Bayer Leverkusen. De middenvelder werd meteen belangrijk voor de Blues, maar miste in november drie matchen door een coronabesmetting.

"Het was voor mij persoonlijk een heel zware griepaanval", zegt Havertz. "Ik kan absoluut begrijpen waarom ik dit voor bepaalde personen slecht kan aflopen."

"Voordien dacht ik dat het niet zo erg was allemaal, maar nu begrijp ik dat het heel zwaar kan zijn voor mensen die al ziek zijn bijvoorbeeld. We moeten voor elkaar zorgen. Het was voor mij al een heel lastige periode."

De Duitser gaf ook toe dat het een hele tijd duurde vooraleer hij al zijn krachten terugvond. "Als je helemaal niets hebt gedaan gedurende 2,5 week en je herneemt dan de training, dan lijkt het alsof je nog nooit gevoetbald hebt", aldus Havertz.

"Het kostte met twee tot drie weken om nadien weer helemaal 100 procent te zijn. Ik ben nu in drie wedstrijden opnieuw gestart en voel me goed. Het heeft veel tijd gekost - anderhalve maand in totaal - om helemaal terug te komen, maar nu ben ik zover."