Een FB-Live met Gert Verheyen: dollen met Karl Vannieuwkerke en "op wandel met de kippen"

"Mijn mooiste goal in Europa? De 1-1 in Barcelona"

"Maar persoonlijk vind ik de goal in Barcelona het mooist. Een doelpunt maken in Barcelona, dat is wel iets. Het had allemaal niet zoveel belang meer, want we lagen er al uit, maar het werd wel 1-1 toen."

Even terug naar de glorieperiode van Verheyen zelf. Wat vond hij zijn mooiste Europese doelpunt ooit bij Club Brugge? "In zijn geheel het doelpunt thuis tegen Galatasaray in de Champions League."

Bekijk het doelpunt van Verheyen:

Dollen met Karl Vannieuwkerke en op wandel met de kippen

Aan het einde van de Facebook Live liet Karl Vannieuwkerke weten dat hij aan het kijken was. "Toch niet in zijn auto, want dat mag niet, hé!", lachte Verheyen. "Straks komt er een drone boven de auto. €1.000 hé!"

Wie Gert Verheyen zegt, denk natuurlijk ook aan zijn kippen. "Het is vogelgriep, dus ze komen niet veel buiten. Wat ik wel doe, is een begeleide wandeling. Niet aan de leiband, maar ik blijf er wel bij om te zien of er geen wilde vogel in mijn tuin daalt."

"Binnen in huis zitten ze niet, zover is het nog niet. Het is ook de tijd van de verversing van de pluimen, dus er zijn er een paar bij met een kale nek en kale plekken, maar dat komt allemaal terug, hé."