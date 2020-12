Bolide van Kimi Raikkonen vat vuur in Abu Dhabi, Fin helpt zelf mee met blussen

"Er was niets engs aan dit incident. Het was gewoon jammer dat de motor vuur vatte, maar dat gebeurt af en toe nu eenmaal", zei de Fin achteraf.

Kimi Raikkonen (41) heeft zijn bijnaam "The Iceman" alle eer aangedaan. Tijdens de oefenritten in Abu Dhabi, waar zondag de laatste GP van het seizoen gereden wordt, vatte zijn bolide plots vuur.

Hamilton: "Rentree voelde als eerste schooldag"

Raikkonens landgenoot Valtteri Bottas zette uiteindelijk de snelste tijd neer tijdens de oefenritten. Hij bleef zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton met 0.203 seconden voor. Hamilton is na een coronabesmetting weer fit om te racen.



"Ik ben erg blij en dankbaar om terug te zijn", vertelde wereldkampioen Hamilton. "Het voelde alsof het mijn eerste dag op school was. Het duurde even in de eerste sessie om gewend te raken, maar de tweede training was beter. Al met al verliep het niet heel slecht."

Vorige week mocht Hamiltons jonge landgenoot George Russell hem vervangen in zijn Mercedes. Hamilton was onder de indruk.





"Ik denk dat George het geweldig gedaan heeft. Hij was op zijn plek in de auto. Het was voor mij zeker vreemd, want ik heb nog nooit een race gemist in mijn 27-jarige racecarrière. Op een dag zal ik er een boek over schrijven, maar voorlopig laat ik het hierbij."