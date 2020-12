Advocaat strijkt Feyenoord-fans tegen haren na exit: "Een topclub? Ajax"

"Ik weet niet wat ik daar meteen op moet zeggen", waarna het toch kwam: "Je bent een topclub als je spelers kunt kopen die je graag wil hebben. Dat is een topclub, zoals Ajax." Daarmee strijkt de 73-jarige coach, die aan zijn laatste seizoen bezig is, de fans tegen de haren in. (lees voort onder video)

Maar een doelpunt van Joveljic op het halfuur volstond voor de Oostenrijkers. In zjin reactie na de match klonk een ontgoochelde Advocaat hard. Advocaat kreeg van een journalist de vraag dat "een topclub als Feyenoord" eigenlijk toch geen punten mag verliezen tegen Wolfsberger? "Daar moet ik even nadenken", antwoordde Advocaat.

"We verliezen door strijd van tegenstander, niet door hun spel"

Advocaat legt uit waar het verkeerd liep in de match: "Als het vertrouwen er niet meer zou zijn, bij mij als coach, of bij de spelers in de trainer, dan stop ik ermee. Zo eerlijk moet je zijn, maar dat gevoel heb ik niet", vertelde hij na de match ook aan Rijnmond Sport.

"Mijn groep heeft een jaar laten zien dat ze goed kunnen voetballen, met goeie en mindere wedstrijden. Kwalitatief zijn we nog niet op het niveau dat je iedere wedstrijd goed kan spelen. Maar dat zijn weinig ploegen."

"Voor de match hadden we een goed gevoel. Het had ook helemaal zo niet te hoeven lopen in deze match. We speelden natuurlijk niet tegen een geweldige ploeg. We speelden tegen een ploeg die kei- en keihard werkte en voor iedere bal vocht en dan zie je wat je kan bereiken."

"Mijn team kan dat niet. Dit is een ploeg die wil voetballen. En als je dan tegen een ploeg speelt met zoveel agressie - net zoals in de thuiswedstrijd - verliezen we weer van hun strijd, niet van hun spel."

Advocaat kijkt niet alleen naar de spelers. "We zijn er allemaal verantwoordelijk voor. Ook de staf. We doen iets samen en dan is het jammer dat je in deze poule niet kan doorstoten."