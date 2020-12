"Club Brugge-Antwerp in halve finale Europa League zou wel mooi zijn"

De poulefases in het Europese voetbal zitten erop, Antwerp en Club Brugge zijn de enige Belgische ploegen die overeind bleven. Gert Verheyen was te gast in onze Facebook Live en blikte terug op de Belgische resultaten en had het onder meer over de Gouden Schoen, zijn mooiste Europese doelpunt en zijn kippen.

De Europese campagne van Antwerp: "Heel geslaagd"

"De groepswinst bij Antwerp zat er niet echt in omdat ze niet tot kansen kwamen", zegt Verheyen na de nederlaag tegen Tottenham. "Eentje van Benavente had misschien gekund, maar zijn aanname was niet goed genoeg. Voor de rest hebben ze een goede eerste helft gespeeld." "Na de rust wisselde Leko dan met het oog op zondag (de match tegen Club Brugge, red.). Tottenham gooide net de betere spelers op het veld. Toen werd het verschil groter." "Maar de Europese campagne van Antwerp tot hiertoe is heel geslaagd. Ik vind dat heel knap. Ik vond het bij de loting de lastigste groep, want ik kende LASK nog van het jaar ervoor. Als je het dan zo goed doet en tweede eindigt, dan is dat sterk." Zondag moet Antwerp opnieuw vol aan de bak, dan treft het Club Brugge. "Een wedstrijd waar ik absoluut naar uitkijk. Antwerp is niet de favoriete tegenstander van Club Brugge, die bekerfinale zal nog wel vers in het geheugen zitten. Ik verwacht een match met veel passie, strijd en goed voetbal, al heeft Club Brugge het voordeel met 2 dagen extra rust."

0 op 18 voor Gent in Europa: "Ik zie het zeker nog goedkomen"

Een ploeg die het heel wat minder doet, zowel in de competitie als op het Europese toneel, is KAA Gent. Tegen Hoffenheim sloot het zijn Europese campagne af met een ontluisterende 0 op 18. Ziet Verheyen het nog goedkomen op korte termijn? "Ik zie het zeker nog goedkomen met Gent. Of dat op korte termijn zal zijn, zal afhangen van hoe snel de puzzelstukken in elkaar vallen en hoe snel spelers weer hun vertrouwen opkrikken. Want het is niet dat ze plots niet meer kunnen voetballen. Wat ervoor nodig is om het terug te brengen, zit vaak in het hoofd." "Hein Vanhaezebrouck zal al begonnen zijn met nieuwe afspraken te maken, maar een trainer is ook geen tovenaar. Op een paar dagen tijd kan je een ploeg die zo diep zit niet reanimeren." Vanhaezebrouck is al de vierde trainer bij Gent dit seizoen. "Ik denk dat hij absoluut de juiste man is om dit recht te trekken. Als er één Belgische trainer is die dat kan, is hij het wel. Maar hij heeft geen voorbereidingsperiode gehad. Alles moet nu "tussen de soep en de patatten" gebeuren. Je mag zeker de druk niet bij hem leggen als Gent dit weekend verliest van Standard."

Standard Europees uitgeschakeld: "Als het de titel wil pakken, moet het scoren"

Standard speelde verdienstelijke wedstrijden tegen Rangers en Benfica, maar met respectievelijk een nederlaag en een gelijkspel werd het Europese verhaal dan toch afgesloten. Alles op de competitie dan maar. Kunnen ze de titel pakken? "Op één voorwaarde: dat ze hun doelpuntenproductie kunnen opkrikken. Als ze dat probleem opgelost krijgen, dan zie ik ze wel meedoen voor de titel. Voor de rest zit die ploeg goed in elkaar. Met de verdediging en het middenveld is niets mis." "Maar in de diepe spits zal het of Oulare, of Avenatti, of Muleka moeten zijn die echt die plaats claimt en doelpunten gaat maken. Daarvan hangt veel af."

De Ketelaere imponeert in Europa: "Champions League is zijn niveau"

Met Charles De Ketelaere heeft Club Brugge een goudhaantje in handen. In de Champions League bewees hij zelfs op verschillende posities uit de voeten te kunnen en kroonde hij zich meermaals tot matchwinnaar. Kan Club hem houden? "Dat hangt vooral van hemzelf af. Als er echt een monsterbod zou komen, kan je daar moeilijk neen op zeggen. Maar ik denk niet dat hij daarmee bezig is op dit moment." "Maar uiteraard is het logisch dat hij nu opgemerkt is door zijn prestaties. Zijn speeltuin zal de Champions League worden, dat is het niveau waar hij terecht zal komen. Vroeg of laat, is moeilijk te zeggen. Dat hangt af van hoe snel hij dat allemaal zal willen." "Ik raad aan dat rustig aan te doen. Er eerst voor zorgen dat hij een onbetwistbare basisspeler is bij Club Brugge. Maar ook dat zit er aan te komen. Er is - terecht - voorzichtig mee omgesprongen, maar nu wordt het stilletjesaan tijd om hem meer en meer te laten spelen."

Antwerp en Club in Europa League: "Tegen elkaar in halve finale zou mooi zijn"

Antwerp en Club Brugge zijn nu de ploegen die de Belgische eer moeten hooghouden in de Europa League. Op welke loting hoopt Verheyen? "Het mooie zou zijn als ze allebei tot de kwartfinales zouden geraken en dan elkaar zouden treffen." "Maar die ambitie mag je jezelf niet opleggen. Dat is jezelf druk op de schouders leggen. Maar het is wel een droom natuurlijk, om daar ooit te geraken. Kwartfinale is niet zo uitzonderlijk voor een Belgische ploeg. Dat gebeurde al eerder." Hopen op een kleinere naam in de volgende ronde? "Alle ploegen die nu door zijn, kan je niet echt kleine namen noemen. In een heen- en terugmatch kan er ook al iets foutlopen. Nog meer dan in de poulefase komt het erop neer geen fouten, zoals een rode kaart of strafschop, te maken."

Luc Nilis bij Anderlecht: "Zeker een meerwaarde"

Anderlecht kondigde even geleden de komst van Luc Nilis aan. Hij komt er zijn expertise delen met de spelers. Een goede zet? "Luc kan ze zelf niet binnentrappen natuurlijk. Maar dat hij voor bepaalde jongens een meerwaarde zal zijn op training, daarvan ben ik overtuigd." "Traptechniek, slim lopen en positiekeuzes voor doel. Aanvallers zullen zeker baat hebben om met zo iemand te kunnen werken. Ik ben ook blij voor hemzelf, dat hij die kans krijgt. Maar een impact op het geheel heeft het niet."

Wie wordt Gouden Schoen? "Refaelov zou mooie winnaar zijn"

"Dat is een heel moeilijke voorspelling. Maar ik denk vooral aan een Refaelov natuurlijk. Hoe hij al heeft gespeeld tot hiertoe, is echt top. Dat zou ik een mooie winnaar vinden." "Maar dan kom je toch ook weer uit bij Holzhauser. Dan is het nog altijd de vraag of dat zal gebeuren als Beerschot-speler. Als niet-topploeg is dat altijd wat anders. Maar ik vind van wel. Ik mag ook een formuliertje invullen en hij zal er zeker opstaan bij mij." "Wat mijn top 3 zal zijn, ga ik nog niet verklappen. Maar 3 namen zijn snel ingevuld. Ik denk dat mannen als Vormer en Vanaken wat last gaan krijgen van de voorbije jaren, na al zoveel op die formulieren gestaan te hebben."

Europese glorieperiode van Verheyen: "Goal in Barcelona was mooiste"

Even terug naar de glorieperiode van Verheyen zelf. Wat vond hij zijn mooiste Europese doelpunt ooit bij Club Brugge? "In zijn geheel het doelpunt thuis tegen Galatasaray in de Champions League." "Maar persoonlijk vind ik de goal in Barcelona het mooist. Een doelpunt maken in Barcelona, dat is wel iets. Het had allemaal niet zoveel belang meer, want we lagen er al uit, maar het werd wel 1-1 toen." "Dan zie je je naam staan op het grote scorebord, 100 meter hoog. Ik heb de rest van de match alleen nog maar naar dat scorebord gekeken."

Dan zie je je naam staan op het grote scorebord, 100 meter hoog. Ik heb de rest van de match alleen nog maar naar dat scorebord gekeken. Gert Verheyen

Grappen met Karl Vannieuwkerke en op wandel met de kippen

Aan het einde van de Facebook Live liet Karl Vannieuwkerke weten dat hij aan het kijken was. "Toch niet in zijn auto, want dat mag niet, hé!", lachte Verheyen. "Straks komt er een drone boven de auto. €1.000 hé!" Wie Gert Verheyen zegt, denk natuurlijk ook aan zijn kippen. "Het is vogelgriep, dus ze komen niet veel buiten. Wat ik wel doe, is een begeleide wandeling. Niet aan de leiband, maar ik blijf er wel bij om te zien of er geen wilde vogel in mijn tuin daalt." "Binnen in huis zitten ze niet, zover is het nog niet. Het is ook de tijd van de verversing van de pluimen, dus er zijn er een paar bij met een kale nek en kale plekken, maar dat komt allemaal terug, hé."