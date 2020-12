Vlaamse golfsport groeit als nooit tevoren: "We houden het laagdrempelig"

Met een verdubbeling van de ledengroei in 2020 scheert de golfsport in Vlaanderen hoge toppen. Inspanningen om de drempel te verlagen lijken te lonen, maar "er zijn meer driving ranges nodig."

“We hebben elke dag de wereld rond gegolfd in Vlaanderen, dat is 40.000 kilometer per dag”. Duidelijker kan secretaris-generaal Marc Verneirt van Golf Vlaanderen het niet stellen: de golfsport heeft bij ons een uitzonderlijk jaar achter de rug. Ongeveer 2500 nieuwe spelers kwamen erbij, wat een verdubbeling is in vergelijking met vorig jaar. “Dit is de grootste ledengroei ooit en intussen zijn we met 43.500 golfspelers in Vlaanderen", zegt Verneirt.

Corona als trigger

“Ik vind het een superleuke sport,” vertelt recreatiefgolfster Liesbeth Goolaerts, die deze zomer de golfclub voor het eerst in de hand nam. “Ik dacht altijd, later ga ik dat ook doen, want nu heb ik onvoldoende tijd."

"Door de coronacrisis ben ik eraan begonnen samen met mijn dochter. Het buiten zijn en het sociaal contact onderhouden speelden daar een belangrijke rol in."

Met Thomas Pieters en Thomas Detry (foto) staan er momenteel 2 Belgen in de top 100 van de wereld.

Instappen kan laagdrempelig

Opvallend veel gezinnen hebben de golfsport ontdekt tijdens de lockdown. Start to Golf bestaat al tien jaar, maar dit jaar hebben de geïnteresseerden zich beter geïnformeerd.

“We houden het heel laagdrempelig", zegt Verneirt van Golf Vlaanderen, die wijst op het feit dat meerde interessante formules op maat bestaan in de Vlaamse clubs.

“Vroeger moest je eerst lid worden, maar nu kan je in 45 clubs onze sport uitproberen met een lessenpakketje. Je merkt al snel of het je ding is en iedereen kan wel iets naar zijn of haar gading vinden."

“We hebben driving ranges nodig in de buurt van centrumsteden"