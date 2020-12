Toproeiers nu ook topfietsers? "Het zijn de meest complete atleten"

Het eerste WK esports op Zwift is een prooi geworden voor de Duitse roeier Jason Osborne. De voormalige wereldkampioen op de skiff liet met een stevige versnelling op de virtuele slotklim de rest van het pak - met enkele profwielrenners in - achter zich.

Jason Osborne: toproeier met "KOM" op de Muur

"Het is zeker geen onbekend figuur", steekt Boone van wal. "Hij is lichtgewichtroeier in de dubbelboot, in de categorie waar ook onze landgenoten Van Zandweghe en Brys ook in zitten. Op het EK eindigde de boot van Osborne een halve seconde voor de Belgen."



"Maar ook in het fietsen heeft Osborne wel wat bekendheid. Fervente Stravagebruikers zullen weten dat hij onder andere de "king of the mountain" is op de Muur van Geraardsbergen. Het komt dus niet bepaald uit de lucht vallen dat hij op de fiets zo presteert."

Aan het eerste WK esports deden met onder andere Campenaerts, De Gendt, Iserbyt, Boasson Hagen, Uran en Pidcock nochtans heel wat wielertoppers mee. "En dat maakt de prestatie van Osborne toch ietwat verrassend."

"Maar we hebben allemaal Tim Brys, net als Osborne een roeier van wereldniveau, bezig gezien in de Container Cup. Daar zagen we hoe roeiers het profiel hebben om ook goed te presteren op de fiets", vertelt Boone.