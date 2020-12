Tim Brys wil toch nog doorgaan tot Parijs, maar dan bij de zwaargewichten

Volgend jaar doet Tim Brys op de Olympische Spelen in Tokio met Niels Van Zandweghe een gooi naar eremetaal in de lichte dubbeltwee. Eerder deze week gaf de 28-jarige roeier in Het Nieuwsblad te kennen dat hij daarna wellicht een punt achter zijn carrière zal zetten, omdat hij de categorie ontgroeid zal zijn.

"Maar als er zich een serieus project aandient, wil hij nog wel doorgaan in de zwaardere klasse", vertelde zijn trainer Frans Claes donderdag. "Het is zeker een optie, maar enkel en alleen als er met ambitie naar de Spelen in Parijs toegewerkt kan worden, wil Tim die beslissing nemen."