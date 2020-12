PSG geeft geviseerde Pierre Webo gesigneerd shirt mee na racismerel

De voltallige selectie van PSG ondertekende het shirt om Pierre Webo een hart onder de riem te steken. Webo ging dinsdag door het lint, omdat hij vermoedde dat de 4e ref hem met een racistische term had aangewezen. In het tumult dat daarop volgde kreeg Webo een rode kaart. De wedstrijd werd even later gestaakt.

De volgende dag speelden PSG en Basaksehir het duel met een nieuwe scheidsrechter wel uit: 5-1 was het eindresultaat. Neymar (3) en Mbappé (2 doelpunten) waren de smaakmakers.