Penninckx legt mandaat tijdelijk neer bij KVM, dat jaar afsluit met winst

Sterke man Dieter Penninckx is sinds enige tijd betrokken in een gerechtelijke procedure. Daardoor zal hij zijn bestuursmandaat tijdelijk niet uitoefenen, laat hij weten.

"De voorbije 2 jaar voel ik mij als supporter achter de goal vaak beter op mijn plek dan in beeld", zegt Penninckx. "Dat zal ook voor de komende periode zo zijn."

"Ik heb besloten om mijn bestuursmandaat tijdelijk niet uit te oefenen en mij door een waarnemer in de officiële vergaderingen van de club te laten vervangen. Dit alles in het teken van maximale rust binnen de geweldige club die KV Mechelen is."