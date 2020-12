Ook FIA en Formule 1 spreken zich uit tegen gedrag Mazepin

De 21-jarige Rus ligt onder vuur door een filmpje dat hij op Instagram gepost had. In het filmpje is te tien hoe Mazepin de borsten van een vrouw probeert te betasten. Die is daar duidelijk niet van gediend.



Het filmpje werd al snel weer verwijderd, maar het kwaad was geschied. "We keuren dit gedrag ten stelligste af", klonk het woensdag in een mededeling van Haas. Mazepin, volgend jaar F1-piloot bij de Amerikaanse renstal, verontschuldigde zich intussen.

Vandaag deelden de FIA en de Formule 1 mee dat ze zich samen met Haas nadrukkelijk uitspreken tegen het gedrag van Mazepin. "We steunen Haas ten volle in haar reactie op de recente ongepaste handelingen van zijn piloot, Nikita Mazepin", klinkt het.

"Mazepin heeft zich in het openbaar verontschuldigd voor zijn slecht gedrag. Deze kwestie zal intern behandeld worden door Haas. De ethische principes en de diverse en inclusieve cultuur van onze sport zijn van het grootste belang voor de FIA en de Formule 1."

Bij Haas wordt Mazepin een teamgenoot van de Duitser Mick Schumacher, zoon van zevenvoudig wereldkampoen Michael Schumacher. Mazepin is één van drie miljardairszoons in de Formule 1. De Canadezen Lance Stroll (Racing Point) en Nicholas Latifi (Williams) zijn de andere twee.