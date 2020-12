Nieuwe topsportmanager Gymfed: “Ik krijg autonomie om dingen te veranderen”

Opvallend nieuws uit de Belgische sportwereld: atletiekcoach Tim Moriau wordt topsportmanager bij de Vlaamse Gymnastiekfederatie Gymfed. Hij volgt Valerie Van Cauwenberghe op, die opzij werd geschoven na een schandaal rond machtsmisbruik. “Dat ik niet uit die wereld kom, is één van mijn sterktes”, vindt Moriau.

Tim Moriau start maandag in zijn nieuwe functie en krijgt meteen een stevig dossier op z’n bord. De turnwereld werd afgelopen zomer opgeschrikt door getuigenissen van ex-turnsters over de harde manier van werken binnen de federatie. Er werd een onafhankelijke onderzoekscommissie opgericht, die de klachten moet onderzoeken. “Dat onderzoek loopt nog, we verwachten dat we in januari meer zicht krijgen op de conclusies”, zegt Moriau. Als het onderzoek aantoont dat er fouten zijn gemaakt, zal hij dan als nieuwkomer meteen kunnen ingrijpen met de nodige autoriteit? “Dat is één van de dingen die we besproken hebben, dat ik autonomie krijg om dingen te veranderen, anders heeft mijn functie weinig zin." "Maar ik ben ook geen einzelgänger, uiteraard zal er beslist worden samen met het management, waar ik zelf ook deel van uitmaak.” “Ik kom niet uit die wereld en denk dat dat één van mijn sterkes is, dat ik er heel neutraal in sta en dus de verschillende kanten zal kunnen aanhoren zonder vooroordelen.”

“Positieve cultuur ontwikkelen”

“Ik denk dat het een heel uitdagende functie zal zijn, zeker met de problemen van de laatste maanden”, vervolgt Moriau. “Ik zal people manager moeten zijn en een positieve cultuur moeten ontwikkelen richting de Olympische Spelen. Maar ik merk nu al dat de mensen binnen de federatie leuke en positieve mensen zijn. Dus daar maak ik me weinig zorgen over.” Met hoofdcoaches Yves Kieffer en Majorie Heuls sprak Moriau nog niet, ook niet met Derwael en co. “Dat staat op het programma zodra ik officieel in dienst ben, vanaf volgende week dus." "Maar mijn functie is breder dan enkel topsport. Ook de regiowerking valt eronder, en de strategische langetermijndoelstellingen voor de volgende olympiades.” Wat weet hij al van de turnwereld? “Twee, drie maanden geleden was dat helemaal nieuw, maar in functie van mijn sollicitatie heb ik me al grondig ingelezen, zeker beleidsmatig weet ik al waar ik naartoe wil." "Los van de problemen die er geweest zijn, is het een sterke en leuke organisatie om in te werken. Ik heb er heel veel zin in."

Geen vaarwel aan de atletiek

Zijn nieuwe job betekent ook dat Moriau stopt als hoofdcoach bij het Runners’ lab Athletics Team. “Mijn rol was er de laatste maanden al veel kleiner geworden. Mijn vertrek is voor het team ook geen verrassing. Ik heb dit doorgesproken met de atleten." "Maar natuurlijk gaat het team gewoon door, de structuur is er, daar maak ik me weinig zorgen over. Op dit moment zijn er trouwens al meer dan zes trainers in ons project.” Moriau blijft voorzitter, maar neemt geen operationele taken meer op. “Behalve dan dat ik een select groepje blijf begeleiden, met onder meer Isaac Kimeli, Simon Debognies en Robin Hendrickx. Het gaat om langeafstandslopen en dan is die combinatie zeker mogelijk." "Bovendien deed ik dit altijd al in combinatie met een veeleisende, voltijdse job. Zo veel verandert er dus niet.”