Nieuwe Europese kater voor Inter en Conte: "En net Lukaku illustreert het "Interismo""

Voor het tweede jaar op een rij heeft Inter de groepsfase van de Champions League niet overleefd. Meer nog: Inter is Europees al uitgepraat, terwijl het vorig seizoen nog de Europa League als vangnet had (en die finale uiteindelijk verloor). "Er is een groot verschil tussen Antonio Conte als trainer in Italië en als coach in Europa."

"Inter is geen Europese topclub", windt Filippo Conticello, Inter-watcher van La Gazzetta dello Sport, er geen doekjes om. "Het haalt het niveau van topclubs zoals Bayern en Barcelona gewoon niet in Europa." "Gek genoeg had het eigenlijk kunnen doorstoten in deze groep, maar tegenover vorig jaar heeft het een stap achteruit gezet. Toen eindigde het nog derde en schopte Inter het tot in de finale van de Europa League. Nu zit dat er niet meer in." Er wordt in Italië vooral gekeken naar Antonio Conte. 51 jaar is de flamboyante coach, maar met de Champions League is de verstandhouding al jaren zoek. Bij Juventus, Chelsea en nu ook bij Inter faalt Conte keer op keer op het grootste Europese podium. "Niemand begrijpt waarom, maar ook bij zijn vorige clubs heeft hij die klik met de Champions League nooit gehad." "Er is een groot verschil tussen Conte in Italië en Conte in Europa. Dat nationale gegeven, daar blinkt hij in uit, maar in Europa lukt het gewoon niet."

Niemand begrijpt waarom, maar Antonio Conte heeft nooit een klik gehad met de Champions League. Filippo Conticello (La Gazzetta dello Sport)

De visie van Fabio Capello: geen plan B

Dat beseft Conte zelf ook. De Italiaanse coach kreeg het gisteren aan de stok met ex-coach Fabio Capello bij Sky Sports Italia. "Capello vroeg Conte waarom hij geen plan B had. Inter heeft maar één manier van spelen en heeft dus maar één manier om te winnen", legt de volger van Inter uit. "Conte kon die vraag niet waarderen en reageerde zeer kregelig. Hij is een coach die leeft van emotie en passie, maar die elementen helpen je niet in de Champions League. Daar moet je rustig blijven en matchen winnen met een andere aanpak." "Die emoties overbrengen op je team, dat helpt niet in de zakelijke Champions League. Daar wint de kwaliteit en het voetbal van Conte is niet altijd even kwaliteitsvol. Het is vurig, intens, met krijgers zoals Vidal en minder met types zoals Eriksen." "Ik zeg niet dat Conte met Eriksen wel zou doorstoten in de Champions League, maar die competitie is wel een stuk technischer. Met dat soort voetbal win je jouw matchen in Europa."

"Lukaku is de enige oplossing: Inter hangt te veel van hem af"

Ook Romelu Lukaku kon de afgang van Inter niet vermijden. Gazzetta-journalist Filippo Conticello: "Inter speelt de bal naar Lukaku en daar stopt het. Dat is een grote handicap en dat wilde Capello ook benadrukken met zijn opmerking." "Een topteam moet verschillende plannetjes hebben. Kijk naar Sjachtar Donetsk: dat verloor afgelopen zomer met 5-0 van Inter in de halve finales van de Europa League, maar in deze groepsfase speelde het twee keer 0-0." "Het is normaal dat een ploeg zich aanpast, zo argumenteerde ook Capello. "Maar Inter doet dat niet", zei hij nog. Het zijn steeds dezelfde spelers en hetzelfde systeem." "En neen, Lukaku is zeker het probleem niet. Hij is de sterspeler van Inter, maar helaas ook de enige vedette. Inter hangt te veel van hem af. Hij is de enige oplossing." "Gisteren was ook een atypische avond. In het slot knikte Alexis Sanchez nog een goeie kopkans pardoes op Lukaku." "Samen met zijn owngoal in de finale van de Europa League illustreert dat ironisch genoeg wat ze in Italië "Interismo" noemen." "Dat is geen woord, maar het is een uitdrukking die van toepassing is op Inter: als er iets fout kan gaan, dan zal het bij Inter ook fout gaan."

"Conte hoeft door zijn salaris niet te vrezen voor zijn job"

Ondanks de Europese afknapper lijken Romelu Lukaku en Antonio Conte nog altijd twee handen op één buik. "Lukaku is dankzij Conte nog sterker geworden en Conte heeft Romelu nodig om te kunnen winnen", schetst de reporter van de Italiaanse roze sportkrant. "Conte hoeft ook niet te vrezen voor zijn job en daar is één verklaring voor: zijn salaris. Hij verdient zo'n 12 miljoen euro per jaar. Ter vergelijking: Andrea Pirlo krijgt van Juventus 2 miljoen euro." "Dat is een gigantisch loon en daar kun je als club niet zo makkelijk onderuit. De Serie A is nu het enige wat Conte nog rest. Dat is niet gewoon een doel, wel een missie. Er is geen andere optie. Zonder titel is zijn seizoen een mislukking, een kleine tragedie." "Het wordt niet eenvoudig, maar Conte leeft van zo'n nationale dimensie. Bij Juve en Chelsea kon hij het ook in de competitie. Als hij kan toespitsen op één doel, dan lukt het meestal ook. Ik verwacht dat hij tot het einde van het seizoen bij Inter zal blijven. Volgend jaar, dat is een ander paar mouwen."