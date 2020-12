Nederlandse shorttrackster Tineke den Dulk wil voor België naar Winterspelen

Tineke den Dulk (23) wil zo snel mogelijk onder Belgische vlag meedoen aan internationale wedstrijden. Ze heeft zich in Hasselt gevestigd en maakt deel uit van het Ice Racing Team Antartica Wilrijk, waar ook Hanne en Stijn Desmet lid zijn.

In Heerenveen trainde ze ook samen met broer en zus Desmet, nu traint ze met de Belgische selectie in Hasselt. Den Dulk werd met Nederland Europees kampioen op de aflossing in 2019, maar ze lijkt door de grote concurrentie in Nederland niet in aanmerking te komen voor een olympisch ticket.

"Ik heb het gevoel dat ik mijn plafond nog niet heb bereikt en wil graag schaatsen op de Olympische Spelen", zegt Den Dulk, die nog iets wil verduidelijken. "Ik wil echt Belgische worden, geen 'schaatsbelg'."



In principe zou Den Dulk in maart voor België kunnen deelnemen aan het WK shorttrack in Dordrecht, maar bondscoach Pieter Gysel hoopt dat hij haar al kan selecteren voor het EK van eind januari in Polen.