Nafi Thiam past voor EK atletiek indoor van volgend jaar in Polen

Thiam zal zich de komende maanden voornamelijk toeleggen op de 60 meter en de 60 meter horden. In aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio is het wel mogelijk dat de Naamse nog de zevenkamp in het Oostenrijkse Götzis afwerkt in mei. De laatste keer dat Thiam een meerkamp afwerkte is geleden van het WK in Doha (zilver) in oktober 2019.