Moment van stilte tere ere van Paolo Rossi voor alle Europa League-duels

Het was de Europese voetbalfederatie UEFA die de minuut stilte voor aanvang van elke Europa League-wedstrijd aankondigde. Enkele weken geleden gebeurde dat ook al na het overlijden van de Argentijn Diego Maradona.

Er komen 3 Belgische clubs in actie vanavond in de Europa League, maar heel veel staat er niet meer op het spel. Standard en AA Gent zijn uitgeschakeld, Antwerp is sowieso al geplaatst en gaat de strijd aan met Tottenham om de groepswinst.