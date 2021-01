Maak kennis met 3 nieuwe toptalenten van DSM: "Nieuwe Hirschi is voorbarig"

1. Kevin Vermaerke (VS)

"Klimtalent met enorme punch in de benen"

Mogen we hem al meteen verwachten in de grote rondes? "Voor de toekomst zien we hem zeker als een renner voor de grote rondes. Maar we moeten komend seizoen eerst bekijken waar zijn talenten liggen en hem de eerste 2 jaar zeker niet te hard pushen."

"Luik-Bastenaken-Luik winnen bij de beloften toont ook aan dat hij een enorme punch in de benen heeft. Hij is een enorm klimtalent en zal zijn volgende stappen zeker zetten dit seizoen."

"Kevin is een ongelooflijk talent en een goeie klimmer", zegt Matt Winston, coach bij Team DSM. "Hij bewees zichzelf vorig seizoen in de Tour de l'Ain toen hij meekon met de beste klimmers ter wereld."

2. Marco Brenner (Dui)

Duits juniorenkampioen in het tijdrijden (2x), op de weg (2x) en in het veldrijden (1x), 2e op het EK tijdrijden voor junioren, 3e op het WK tijdrijden voor junioren en 3 ritzeges in de Giro Lunigiana

"Komt net uit juniorencategorie, hij is heel getalenteerd"

"We zullen de komende jaren zijn talenten voort ontwikkelen en ervoor zorgen dat hij niet te veel en te vroeg in zijn carrière doet."

Winston: "Marco is nog een heel jonge renner die nog maar net uit de juniorencategorie komt. De WorldTour is dus volledig nieuw voor hem. Hij haalde als eerstejaarsjunior enkele enorm straffe uitslagen, onder meer een bronzen medaille op het WK tijdrijden, 8e in de Giro della Lunigiana en 1e in de Ronde van Oostenrijk."

3. Andreas Leknessund

"Allround package voor algemene klassementen"

Andreas Leknessund (21) maakte in 2017 al naam en faam bij de junioren door het seizoen af te sluiten als best presterende junior ter wereld. In 2018 werd hij als eerstejaarsbelofte 2e op het Noors kampioenschap tijdrijden bij de elite, na Edvald Boasson Hagen.

"Andreas heeft al enkele mooie resultaten gereden bij het Noorse team Uno-X", zegt Winston. "Hij heeft al wedstrijden bij de profs gereden, werd 4e in de Ronde van Slovakije en won enkele Noorse eendagskoersen."

"Andreas is een heel groot talent. Een "allround package", gemaakt voor het algemeen klassement in rittenkoersen. Hij is momenteel 21 en heeft al enkele seizoenen voorsprong op bijvoorbeeld een Kevin Vermaerke. Nu bekijken we hoe we hem zo snel mogelijk in het team kunnen integreren."

"Voor iemand als Andreas, die al iets ouder is dan de andere talenten, kunnen we in de 2e helft van het seizoen al eens kijken wat hij aankan. Of hij de druk op de schouders kan dragen om te koersen om te winnen."