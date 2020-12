John van den Brom looft Vincent Kompany: "Mooi dat hij vasthoudt aan zijn idee"

"Er zijn geen revanchegevoelens tegenover Anderlecht"

Voor het eerst in bijna 7 jaar zal John van den Brom nog eens op Anderlecht te zien zijn. Hij leidde paars-wit in 2013 naar de landstitel, één jaar later werd hij voor het einde van het seizoen aan de deur gezet. "We kennen mijn verleden bij Anderlecht en weten hoe ik daar vertrokken ben. Ik heb altijd een goede verstandhouding gehouden met de club, er zijn geen revanchegevoelens", zegt John van den Brom op de wekelijkse persbabbel. "Het is inmiddels 7 jaar geleden. Het blijft wel leuk en speciaal om terug te keren, maar ook niet meer dan dat. Normaal zie je dan mensen terug waar je vroeger mee gewerkt hebt, maar dat gaat niet echt het geval zijn. Die zijn bijna allemaal weg nu." "Het is voor mij persoonlijk wel jammer dat er geen supporters zullen zijn. De Anderlecht-fans en ik hebben altijd een goede band gehad."

Vrijdag zal Van den Brom in het lege Lotto Park langs de zijlijn staan voor Racing Genk. De Limburgers zijn uitstekend op dreef na 21 op 21, een clubrecord. "We willen dat record nu nog wat scherper stellen en de huidige lijn doortrekken. Het belangrijkste is om die wedstrijd te winnen. We zitten in de goede flow en kampen niet met blessures." Genk is momenteel ook leider in onze competitie. "Dat zegt nu nog niets, maar we staan er wel. Maar er geraken is makkelijker dan er blijven staan."

"Je ziet bij Kompany aan alles dat hij een topcoach in wording is"

John van den Brom uitte zich op de persconferentie ook even over de huidige trainer van paars-wit, Vincent Kompany. "Bij Kompany zie je aan alles dat hij een topcoach in wording is", is Van den Brom lovend. "Dat komt door zijn ervaring, zijn uitstraling, zijn persoonlijkheid en zijn voetbalvisie." "Wat ik mooi vind, is dat hij vasthoudt aan zijn idee. Hij zwakt niet af en verandert zijn plan niet. Dat moet Kompany ook blijven doen, want dan heeft hij echt een mooie toekomst als trainer in het vooruitzicht." "Uiteraard is het resultaat bij Anderlecht nog niet wat ze willen, maar dat komt nog wel. De club heeft nog steeds goeie spelers. Ze kunnen goed voetballen, maar dat niveau kunnen ze nog niet voor langere periodes in wedstrijden vasthouden. Dat heeft tijd nodig."

